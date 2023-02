Occupy Nazareno | la tragicommedia della primarie Cronisti con l' abbiocco in attesa del decimo segretario

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 26 febbraio 2023) Roma. Lettera al prossimo/a del Pd. Caro/a non ce ne voglia, ma questa storia deve finire. Siamo arrivati puntuali alle 18, al, e come ci hanno anticipato le bravissime funzionarie (di partito) manca l’aperitivo. Alle 13, ai gazebo delle, hanno votato più di seicentomila italiani, ed Enrico Letta è arcisicuro che alle ore 20 supereremo il “milione”. Al momento i giornalisti presenti in sala stampa sono sette. In pratica sotto il quorum che come tutti sanno è almeno 20 compresi i cameramen. Gli sfidanti non ci sono. Stefano Bonaccini, che sta già facendo la fortuna di Maurizio Crozza, è a Bologna. Elly Schlein, che ha perso il suo zaino, èa Roma, allo spazio Diamante. Ilè al momento partito vacante. E’ come Roma senza Papa. ...