“Obiettivi | Come Raggiungerli Senza Drammi”

Monza travolto dalla Salernitana, Palladino: "Analizzeremo la sconfitta" La truppa di Palladino è tornata a casa a mani vuote dall'Arechi, dove ha subito una netta sconfitta per 3 a 0. Nonostante ciò, il Monza rimane ancora in una buona posizione di classifica, grazie alle ottime prestazioni di inizio anno. Il tecnico brianzolo ha commentato la partita in conferenza stampa, sottolineando Come il suo approccio alla gara fosse piacevole e che la sua squadra avesse l'occasione di passare in vantaggio. Ciurria ha avuto un'occasione clamorosa, ma la Salernitana ha sfruttato al meglio le sue ripartenze e ha segnato due volte di fila, decidendo l'esito della partita. Palladino ha ammesso che la sua squadra si sia disunita e abbia perso la sua identità, forzando le giocate: "Dopo lo svantaggio ci siamo innervositi, andavamo alla ricerca del goal Come una ...

