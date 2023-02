O Gran Camiño 2023 | Jonas Vingegaard | “Non poteva andare meglio! Pronto per la Parigi-Nizza”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023)ha letteralmente dominato nella corsa a tappe iberica O: tre tappe svolte (la prima è stata neutralizzata a causa della neve), tre vittorie e conseguente successo in classifica generale, simbolo di un più che positivo inizio di stagione che dà fiducia per le prossime corse in programma. Ecco, di seguito, le parole del danese dopo aver conquistato la cronometro odierna e il primato in classifica generale: "Sono molto felice per quello che abbiamo fatto in questa corsa a tappe; sono in una buona forma, gli sforzi fatti sono stati ripagati. Mi è piaciuto molto l'ambiente, c'erano molti tifosi nonostante il maltempo, mi piacerebbe tornare qui anche l'anno prossimo".