O Gran Camiño 2023, Jonas Vingegaard conquista la cronometro e la classifica generale! (Di domenica 26 febbraio 2023) Manifesta superiorità di Jonas Vingegaard nel Gran Camiño 2023: dopo essersi aggiudicato la seconda e la terza tappa, il danese si impone anche nella quarta e ultima frazione della corsa iberica, piazzando un Gran tempo nell’odierna cronometro (Novo Milladoiro-Santiago, 18.1 km). Il corridore della Jumbo-Visma ha chiuso in 23:47, primeggiando incontrastato nella prova di oggi e, al tempo stesso, aggiudicandosi la prima posizione anche in classifica generale; seconda posizione per l’australiano Rohan Dennis (compagno di squadra di Vingegaard), in ritardo di 35?. Terza posizione per lo statunitense Will Barta (Movistar Team), che ha chiuso con 59? di ritardo da Vingegaard, distacco importante che sottolinea la ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Manifesta superiorità dinel: dopo essersi aggiudicato la seconda e la terza tappa, il danese si impone anche nella quarta e ultima frazione della corsa iberica, piazzando untempo nell’odierna(Novo Milladoiro-Santiago, 18.1 km). Il corridore della Jumbo-Visma ha chiuso in 23:47, primeggiando incontrastato nella prova di oggi e, al tempo stesso, aggiudicandosi la prima posizione anche ingenerale; seconda posizione per l’australiano Rohan Dennis (compagno di squadra di), in ritardo di 35?. Terza posizione per lo statunitense Will Barta (Movistar Team), che ha chiuso con 59? di ritardo da, distacco importante che sottolinea la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoBardella2 : Dominio di Jonas Vingegaard al Gran Camino: sua anche la cronometro finale! #OGC23 #OGranCamino - Fanta_Cycling : Ha vinto anche la crono conclusiva?? @j_vingegaard re del Gran Camino - SpazioCiclismo : Jonas Vingegaard fa il cannibale e si prende anche la crono finale della O Gran Camiño 2023 #OGC23, terza vittoria… - 53x11Podcast : Vingegaard vince la sua prima crono in carriera e per pochi metri non riprende pure Guerreiro, partito 2 minuti pri… - 53x11Podcast : #OGC23 Aprire lo streaming della crono conclusiva di 'o gran camiño' solo per controllare se a Santiago de Compos… -