“Nzola | I Numeri Parlano Chiaro | Un Difensore con un Grande Futuro”

(Di domenica 26 febbraio 2023) Udinese-Spezia, Semplici non può nascondere la delusione! L’allenatore ha espresso tutta la sua amarezza: “Avevo chiesto ai ragazzi di partire con il piede giusto. E’ stato un buon inizio, siamo riusciti a portare avanti la partita e a segnare il primo gol. Ma quando concedi occasioni al tuo avversario è facile incappare in difficoltà. La mia squadra deve comunque lottare in queste partite. Dopo il vantaggio abbiamo provato a cambiare qualcosa, inserendo giocatori come Maldini, e siamo riusciti a pareggiare. Non abbiamo vinto, ma è già qualcosa dopo solo due allenamenti. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti a sostenerci, ci hanno dato un po’ di conforto“. Poi sue sulla sua importanza per lo Spezia: “Ida soli, ma devo trovare un modo per concedere meno gol. Abbiamo creato tanto, non solo grazie a ...