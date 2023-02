Nuove regole per l’informazione di qualità. Lo sguardo di Razzante (Di domenica 26 febbraio 2023) regole deontologiche e collaborazione con i colossi del web per “migliorare la qualità dell’informazione e premiare l’impegno di quei giornalisti che fanno informazione seria”. Così Ruben Razzante, docente di diritto della comunicazione per le imprese e i media e di diritto dell’informazione presso l’Università Cattolica di Milano, a proposito dell’evento “Un’agenda per l’editoria” in cui ha presentato il suo Manuale di Diritto dell’informazione e della comunicazione. Quali sono stati i temi affrontati durante l’incontro? Con il Covid e con la guerra, insomma con le difficoltà degli ultimi tre anni è stata posta grande enfasi sul tema delle risorse destinate all’editoria. Un tema su cui insiste molto anche il dipartimento per l’informazione e l’editoria della ... Leggi su formiche (Di domenica 26 febbraio 2023)deontologiche e collaborazione con i colossi del web per “migliorare ladele premiare l’impegno di quei giornalisti che fanno informazione seria”. Così Ruben, docente di diritto della comunicazione per le imprese e i media e di diritto delpresso l’Università Cattolica di Milano, a proposito dell’evento “Un’agenda per l’editoria” in cui ha presentato il suo Manuale di Diritto dele della comunicazione. Quali sono stati i temi affrontati durante l’incontro? Con il Covid e con la guerra, insomma con le difficoltà degli ultimi tre anni è stata posta grande enfasi sul tema delle risorse destinate all’editoria. Un tema su cui insiste molto anche il dipartimento pere l’editoria della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : Queste primarie PD sono le prime in cui si sfidano due candidati, per via delle nuove regole secondo cui accedono a… - ilfoglio_it : Le nuove regole dell'Eurostat costringono Giorgetti a bloccare la cessione dei crediti e a impedirne l'acquisto all… - qui_finanza : Nuove regole sui guadagni online: cosa cambia e per chi - PoliticaNewsNow : Metsola: 'L'Ue ha bisogno di nuove regole per affrontare le sfide della migrazione' - nicola_severini : @LucioMalan Le nuove regole per le ONG iniziano a dare risultati. Complimenti. -