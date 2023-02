Novità sulle dimensioni della fotocamera per iPhone 15 Pro Max nel 2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) Arrivano in queste ore alcune indiscrezioni particolarmente interessanti per gli utenti che sono ansiosi di toccare con mano un iPhone 15 Pro Max, considerando il fatto che dal punto di vista delle dimensioni potremmo registrare alcuni elementi di rottura rispetto al 2022. Dopo il punto della situazione condiviso nella giornata di ieri, dunque, proviamo a capire quali siano le reali intenzioni di Apple sul fronte fotocamera. Questa volta, però, non si parla di aspetti software, quanto di sporgenze e proporzioni che possono fare la differenza agli occhi dei potenziali acquirenti anche qui in Italia. Alcune anticipazioni sulle dimensioni della fotocamera per iPhone 15 Pro Max nel 2023: cosa sappiamo ad oggi Per ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) Arrivano in queste ore alcune indiscrezioni particolarmente interessanti per gli utenti che sono ansiosi di toccare con mano un15 Pro Max, considerando il fatto che dal punto di vista dellepotremmo registrare alcuni elementi di rottura rispetto al 2022. Dopo il puntosituazione condiviso nella giornata di ieri, dunque, proviamo a capire quali siano le reali intenzioni di Apple sul fronte. Questa volta, però, non si parla di aspetti software, quanto di sporgenze e proporzioni che possono fare la differenza agli occhi dei potenziali acquirenti anche qui in Italia. Alcune anticipazioniper15 Pro Max nel: cosa sappiamo ad oggi Per ...

