Novara-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Novara-Padova, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono a metà classifica, al decimo posto, ma arrivano al match da 3 sconfitte consecutive. Gli ospiti invece, di contro, sono appena sotto, una posizione ed un punto dietro, e anche loro non stanno affrontando un ottimo periodo di forma, con 4 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5. Chi vincerà? La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Dazn. La gara sarà visibile anche in diretta gol su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. SEGUI IL ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono a metà classifica, al decimo posto, ma arrivano al match da 3 sconfitte consecutive. Gli ospiti invece, di contro, sono appena sotto, una posizione ed un punto dietro, e anche loro non stanno affrontando un ottimo periodo di forma, con 4 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5. Chi vincerà? La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e Dazn. La gara sarà visibile anche ingol su Sky Sport 252 e insu NOW. SEGUI IL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PadovaCalcio : #MatchDay ?? #Padova - #Novara ?? 29° Giornata Serie C ? h 14:30 ??? stadio PIola ?? Radiowebcronaca:… - LaVoceNovara : Domenica 26 il Novara gioca al Piola con il Padova. Azzurri attesi al riscatto dopo 3 ko di fila - PadovaCalcio : RT @PadovaCalcioSG: Lista dei convocati per Novara-Padova: 1° convocazione per il Primavera Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che prend… - PadovaCalcioSG : Lista dei convocati per Novara-Padova: 1° convocazione per il Primavera Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che p… - PadovaCalcio : Vigilia Novara-Padova, Torrente: “Out Ceravolo e Dezi, giocherà Radrezza” -