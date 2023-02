“Non ti permettere”. GF Vip 7, Donnamaria nei guai: Oriana Marzoli lo mette spalle al muro (Di domenica 26 febbraio 2023) GF Vip, Edoardo Donnamaria viene rimproverato da Oriana. Nuova rottura per i Donnalisi e stavolta sembra definitiva. I numerosi alti e bassi della coppia alla fine sono arrivati al momento culminante e i due si sono lasciati. In questo momento, però, la situazione è diversa per i due gieffini. Antonella Fiordelisi sembra soffrire di più, mentre Edoardo Donnamaria si è avvicinato molto a Nicole Murgia anche se per qualcuno si tratta solo di amicizia. Nella giornata di ieri, sabato 25 febbraio, Antonella si è sfogata coi suoi amici Persiani e ha pianto sotto le coperte. A Sarah Altobello ha confidato di essere stanca di sentirsi sempre presa di mira nella Casa: “A me solo i difetti escono“. Quest’ultima l’ha confortata: “Tu rispetto a molti qua dentro hai tanti pregi, sei una persona meravigliosa!”. Intanto, però, i fan continuano a ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) GF Vip, Edoardoviene rimproverato da. Nuova rottura per i Donnalisi e stavolta sembra definitiva. I numerosi alti e bassi della coppia alla fine sono arrivati al momento culminante e i due si sono lasciati. In questo momento, però, la situazione è diversa per i due gieffini. Antonella Fiordelisi sembra soffrire di più, mentre Edoardosi è avvicinato molto a Nicole Murgia anche se per qualcuno si tratta solo di amicizia. Nella giornata di ieri, sabato 25 febbraio, Antonella si è sfogata coi suoi amici Persiani e ha pianto sotto le coperte. A Sarah Altobello ha confidato di essere stanca di sentirsi sempre presa di mira nella Casa: “A me solo i difetti escono“. Quest’ultima l’ha confortata: “Tu rispetto a molti qua dentro hai tanti pregi, sei una persona meravigliosa!”. Intanto, però, i fan continuano a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilkoSichinolfi : Aggressioni come quelle di ieri davanti una scuola avvengono perché, i responsabili di questo vile gesto, si senton… - ninazilli : Una donna su insta commenta la mia intervista di ieri: -3kg di trucco (gloss trasparente, occhio ombreggiato con co… - ho_preso_vento : RT @mel4nconia: le censure se le possono mettere nel culo, noi vogliamo tutto e poi se nel frattempo scoppia qualche fegato bigotto anche m… - mel4nconia : @stardmgvnm LORO NON SI DEVONO PERMETTERE DI CENSURARE NIENTE - Fi2Sabri : RT @gibalda: Non è sufficiente allargare le maglie della nuova #opzionedonna per permettere l'uscita di poche altre #donne. Bisogna toglier… -