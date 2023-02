Non solo lo scudetto, l’obiettivo del Napoli è il record storico in Serie A (Di domenica 26 febbraio 2023) Un altro successo, che proietta il Napoli a ben +18 in classifica dopo il netto 0-2 rifilato all’Empoli. La squadra di Spalletti è uno spettacolo, tanto da aver annullato ogni avversario in Serie A. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra gli azzurri, attribuendogli di fatti già lo scudetto. Ma non solo, per continuare ad avere nuovi stimoli – si legge – i partenopei devono porsi l’obiettivo di battere i grandi record della Serie A. Media punti superiore ai 102 della Juventus di Conte Ecco quanto evidenziato: Troppo netta la superiorità della capolista. Per individuare avversari all’altezza di questo Napoli bisogna scomodare i testi sacri della Serie A, cosa che consentirebbe a Spalletti di trovare ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 febbraio 2023) Un altro successo, che proietta ila ben +18 in classifica dopo il netto 0-2 rifilato all’Empoli. La squadra di Spalletti è uno spettacolo, tanto da aver annullato ogni avversario inA. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra gli azzurri, attribuendogli di fatti già lo. Ma non, per continuare ad avere nuovi stimoli – si legge – i partenopei devono porsidi battere i grandidellaA. Media punti superiore ai 102 della Juventus di Conte Ecco quanto evidenziato: Troppo netta la superiorità della capolista. Per individuare avversari all’altezza di questobisogna scomodare i testi sacri dellaA, cosa che consentirebbe a Spalletti di trovare ...

