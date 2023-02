“Non ci riconoscono come mamme delle bambine”: due donne fanno causa al Comune di Trofarello (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Comune di Trofarello, a sud di Torino, si rifiuta di riconoscere due gemelline nate all’estero con fecondazione eterologa come figlie di entrambe le mamme, e non soltanto della donna che le ha portate in grembo. “C’è un vulnus giuridico, ma questa chiusura burocratica non significa chiusura di pensiero”, spiega il sindaco Stefano Napoletano. L’assessora alle Politiche sociali Emilia Tiso aggiunge: “Abbiamo celebrato l’unione di queste donne perché questo è permesso dalla legge ma non possiamo registrare le loro bimbe come figlie di entrambe perché questo non è permesso”. La speranza dell’amministrazione è che arrivi presto una legge che lo consenta, “ma al momento non possiamo agire in modo diverso”. La coppia però insiste nel cercare il riconoscimento legale della famiglia, e ha ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) Ildi, a sud di Torino, si rifiuta di riconoscere due gemelline nate all’estero con fecondazione eterologafiglie di entrambe le, e non soltanto della donna che le ha portate in grembo. “C’è un vulnus giuridico, ma questa chiusura burocratica non significa chiusura di pensiero”, spiega il sindaco Stefano Napoletano. L’assessora alle Politiche sociali Emilia Tiso aggiunge: “Abbiamo celebrato l’unione di questeperché questo è permesso dalla legge ma non possiamo registrare le loro bimbefiglie di entrambe perché questo non è permesso”. La speranza dell’amministrazione è che arrivi presto una legge che lo consenta, “ma al momento non possiamo agire in modo diverso”. La coppia però insiste nel cercare il riconoscimento legale della famiglia, e ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ombrysan : RT @WhiteArtemisia: Ruffiani,codardi,ominicchi e quaquaraquà. Le cosiddette 'brave persone',i filosofi,i maestri, i 'profeti',i coscienzios… - ferrante_pie : RT @ultimenotizie: 'Nove anni fa, la #Russia ha invaso l'#Ucraina e si è impadronita della #Crimea. Gli #StatiUniti non riconoscono e non r… - strimbalzo : La magia di una notte insonne, le parole che avvolgono, le anime che si riconoscono e inizia una nuova vita, senza… - mirkobartolozz5 : @valy_s Come mai tutti gli stati invece riconoscono capi sopra di loro , i cittadini che votano alle elezioni i rap… - Tifosoneroazzur : @Gobboxsempre1 Il Milan ti risulta fallito.? Se Zhang non paga c'è Oaktree....pensate a vostri di problemi che da o… -