"Non basta per andare avanti": l'ultima profezia di Costanzo, il vip "massacrato" (Di domenica 26 febbraio 2023) Maurizio Costanzo prima di morire ha lasciato un'ultima profezia. Un parere su uno degli uomini dello spettacolo che da qualche tempo appare sempre più spesso in tv: Can Yaman. Il giornalista e conduttore sul settimanale Nuovo ha espresso un parre chiaro sull'attore mettendo in luce i suoi punti di forza, ma anche i suoi limiti: "A me a parte muscoli e bellezza, non mi pare vanti particolari doti artistiche. Altrimenti lavorerebbe in tv, no?”. E ancora: "Tuttavia non basta per andare avanti". Poi il giudizio di Costanzo si fa più articolato: "Sembra che sia sparito dalla circolazione, ora fa solo pubblicità. Eppure era stato acclamato come il nuovo prodigio della fiction televisiva". Ma non finisce qui: "Di certo ha ottenuto uno spazio importante perché è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Maurizioprima di morire ha lasciato un'. Un parere su uno degli uomini dello spettacolo che da qualche tempo appare sempre più spesso in tv: Can Yaman. Il giornalista e conduttore sul settimanale Nuovo ha espresso un parre chiaro sull'attore mettendo in luce i suoi punti di forza, ma anche i suoi limiti: "A me a parte muscoli e bellezza, non mi pare vanti particolari doti artistiche. Altrimenti lavorerebbe in tv, no?”. E ancora: "Tuttavia nonper". Poi il giudizio disi fa più articolato: "Sembra che sia sparito dalla circolazione, ora fa solo pubblicità. Eppure era stato acclamato come il nuovo prodigio della fiction televisiva". Ma non finisce qui: "Di certo ha ottenuto uno spazio importante perché è un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Ingroia: 'Il mainstream celebra un anno di massacri che hanno due responsabili: Biden e Zelensky. Non Putin. Zelens… - GiovaQuez : Vedi la vita delle persone negli scantinati. Le città distrutte. Francesca correre per sfuggire ai colpi dei russi… - auroraabbate1 : Stamani non manca nulla basta solo ascoltare ,aggiungo solo #BuonaDomenica ?? - lucarock : @lVendemiale Ragazzi, non rispondete, criticate, commentate. È quello che vogliono per avere un minimo di visibilità. Bloccate e basta. - jacolek1981 : RT @Dida_ti: Amare od aver amato, basta: non chiedete nulla, dopo. Non è possibile trovare altre perle nelle oscure pieghe della vita.. Vi… -