Noemi Bocchi e la diastasi addominale | ecco di cosa si tratta L’esperto | “Spesso si ricorre alla chirurgia per riavere una pancia piatta La cicatrice? Minima”

(Di domenica 26 febbraio 2023) “Dopo 8 anni dseconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i miei sintomi: soffro di”, racconta, la nuova compagna di Francesco Totti in una storia su Instagram. Disiè la? Lo abbiamo chiesto al professor Giampiero Campanelli, ordinario didell’Università dell’Insubria, che dirige l’Unità operativa digenerale – Day&Week Surgery – IRCSS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano. “La– spiega il professor Campanelli – è una condizione para-fisiologica che si verifica quando i muscoli retti dell’addome, che normalmente sono ...

Un'amore che è forte più del gossip è quello fra Noemi Bocchi e Francesco Totti. La coppia ormai... Pochi giorni fa Noemi Bocchi aveva rivelato via social di soffrire di diastasi addominale. E ora, sempre via social, ha fatto sapere che è prossima a un intervento chirurgico: "Fra non molto spero di risolvere..."

Pochi giorni fa la la compagna di Francesco Totti aveva rivelato di soffrire di diastasi addominale, e ora ha annunciato su Instagram che è prossima a un intervento chirurgico: «Fra non molto spero di ...“Grazie ai racconti delle donne piene di coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa invalida le mie giornate”. Inizia così lo sfogo che Noemi Bocchi, compagna dell’ex capitano giallorosso France ...