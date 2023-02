Nicolas Philibert | racconto la cura tra desiderio e umanità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PCattoretti : Nicolas Philibert ha vinto il premio più ambito del Festival di Berlino 2023: un riconoscimento meritato per un imp… - fabio_falzone : RT @TV2000it: ??#Berlino, #Orso d’oro a “Sur l’Adamant” di Nicolas #Philibert documentario incentrato su un singolare centro diurno speciale… - solostyleit : Sur l'Adamant, quell'isola piena di matti a Parigi - Oro d'oro a Berlino al suggestivo docu di Nicolas Philibert - infoitcultura : Festival di Berlino 2023, Orso d’oro a ‘Sur l’Adamant’ di Nicolas Philibert - tg2000it : RT @TV2000it: ??#Berlino, #Orso d’oro a “Sur l’Adamant” di Nicolas #Philibert documentario incentrato su un singolare centro diurno speciale… -

BERLINALE The Golden Bear Best Film a 'On the Adamant' (Sur l'Adamant) die prodotto da Céline Loiseau, Gilles Sacuto, Miléna Poylo The Silver Bear Grand Jury Prize a 'Afire' (Roter ...Tra i premiati anche il film dell'italiano Giacomo Abbruzzese L'Orso d'oro va in Francia: "Sur l'Adamant" diha vinto il premio più ambito del Festival di Berlino 2023. È un ...

Festival di Berlino 2023, Orso d’oro a ‘Sur l’Adamant’ di Nicolas Philibert Il Fatto Quotidiano

A Berlino Orso d'oro a 'Sur l'Adamant' di Nicholas Philibert Agenzia ANSA

Berlino, Orso d'oro a 'Sur l'Adamant' di Philibert RSI.ch Informazione

Berlino, vince il doc sulla follia Un premio al film italiano Corriere della Sera

Berlino, l'Orso d'oro a "Sur l'Adamant" di Philibert TGCOM

Berlinale 73: Sur l'Adamant, film di Nicolas Philibert, è un documentario incentrato su l'Adamant, un centro diurno speciale costruito su una ...A sorpresa l’Orso d’oro è andato al regista francese Nicolas Philibert, autore di «Sul l’Adamant», documentario su un centro di cura per pazienti con disturbi mentali ...