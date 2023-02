Newcastle, per il centrocampo si guarda in Championship (Di domenica 26 febbraio 2023) La giovane stella del Bristol City, Alex Scott, è già noto per essere nel radar del trio londinese: Tottenham, West Ham e Crystal... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) La giovane stella del Bristol City, Alex Scott, è già noto per essere nel radar del trio londinese: Tottenham, West Ham e Crystal...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bossebbasta2 : @biagio4658 Per il Newcastle sarebbe il primo, o sbaglio? - sportli26181512 : Newcastle, per il centrocampo si guarda in Championship: La giovane stella del Bristol City, Alex Scott, è già noto… - Luca_Sisto86 : Ufficiale: #LorisKarius scenderà in campo nella #CarabaoCupFinal con la maglia del #Newcastle contro il… - serieB123 : Diletta Leotta, lettera a Karius per Newcastle-Manchester United - biagio4658 : Non so per chi tifare tra Manchester United e Newcastle, brutta situazione -