NETFLIX MARZO 2023 | INCASTRATI E TENEBRE E OSSA 2 | THE NIGHT AGENT | ERA ORA CON EDOARDO LEO | MONEY SHOT | LA STORIA DI PORNHUB

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 26 febbraio 2023) POST AGGIORNATO! Torna l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte le novità diè ricco di proposte tra titoli inediti e nuove stagioni. Tutti i dettagli e i trailer.Per conoscere le novità di Disney+ clicca QUI. Peril mese che ci porterà dall’inverno alla primaveraha come sempre confezionato tante novità, partiamo come sempre dalle serie dove ci saranno tanti attesi ritorni come le seconde stagioni di, SexLife econ Ficarra e Picone, arriva anche la seconda parte della quarta stagione di You. Tra le novità segnaliamo Hasta El Cielo – La Serie, Unstable con Rob Lowe e The. Diversi i film originali in uscita tra tutti segnaliamo ...