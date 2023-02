Nemmeno la neve ferma Grifo, ma contro il Bayer Leverkusen finisce 1 - 1 (Di domenica 26 febbraio 2023) Un suggerimento da tenere bene a mente. La Juventus, contro il Friburgo (andata degli ottavi di Europa League il 9 marzo a Torino), dovrà fare molta attenzione alle punizioni di Vincenzo Grifo. Nel ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 febbraio 2023) Un suggerimento da tenere bene a mente. La Juventus,il Friburgo (andata degli ottavi di Europa League il 9 marzo a Torino), dovrà fare molta attenzione alle punizioni di Vincenzo. Nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : Nemmeno la neve ferma Grifo, ma contro il Bayer Leverkusen finisce 1-1 - VittorioBanti : RT @MariCatell: Non è neve, non è grandine e non è nemmeno galaverna perché la temperatura è troppo alta. Che cazz'è? ?? (le viole non so… - TheEdivad : @GeorgefromSF @messaggidivita @FmMosca con 'sta neve bipolare non funziona nemmeno il minieolico autoprogettato - PIFF_eri : @DavideMardegan Per quanto piove adesso non è nemmeno paragonabile a quanta ne presi a Firenze qualche anno fa. Ma… - MariCatell : Non è neve, non è grandine e non è nemmeno galaverna perché la temperatura è troppo alta. Che cazz'è? ?? (le viol… -