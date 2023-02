Nei ricordi Carnevale può apparire come un'occasione di allegria forzata. Con costumi e sogni di seconda mano, spesso quelli dei fratelli grandi (Di domenica 26 febbraio 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Non voleva essere Pierrot. Lo scrittore Fabio Genovesi lo rivela in un numero speciale di Linus, pubblicato in occasione dei 150 anni del Carnevale di Viareggio. «Una specie di Pulcinella pallido, consunto, afflitto da qualche lutto recente»: questo era, per il piccolo Fabio, ciò che gli altri avrebbero visto una volta ultimato il martirio della seduta di trucco materna per stendere il bianco sul viso e disegnare la lacrima. È bastato leggere l’incipit del suo racconto per sentirci tutti lì, accanto a lui, ciascuno rinchiuso nei ricordi della propria infanzia e tuttavia fratelli/sorelle nella stessa “mattanza”: quella «rete stesa intorno ai bimbi, nascosta nel mare trasparente dell’infanzia, che all’improvviso si stringeva». Io, per esempio, non ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 febbraio 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Non voleva essere Pierrot. Lo scrittore Fabio Genovesi lo rivela in un numero speciale di Linus, pubblicato indei 150 anni deldi Viareggio. «Una specie di Pulcinella pallido, consunto, afflitto da qualche lutto recente»: questo era, per il piccolo Fabio, ciò che gli altri avrebbero visto una volta ultimato il martirio della seduta di trucco materna per stendere il bianco sul viso e disegnare la lacrima. È bastato leggere l’incipit del suo racconto per sentirci tutti lì, accanto a lui, ciascuno rinchiuso neidella propria infanzia e tuttavia/sorelle nella stessa “mattanza”: quella «rete stesa intorno ai bimbi, nascosta nel mare trasparente dell’infanzia, che all’improvviso si stringeva». Io, per esempio, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mengonimarco : Sei nei ricordi di tutti noi, grazie Maurizio. Un abbraccio fortissimo a Maria e alla famiglia. - Truble4kemwie : RT @_justhewayouare: L’immortalità esiste nei ricordi indelebili che riesci a lasciare. - errante_l : e,..'abbraccio il vento dei ricordi anche se amari.. Solo per amore invento fiabe e volo sulle ali di un gabbiano..… - DehannaMattson : RT @errante_l: e,..'Il nostro fragile amore è più delicato di un fiore che sboccia spontaneamente in un campo incolto durante un furente te… - laura_marziali : Come estranei come stelle come punti esclamativi, scomodi nei ricordi, vivi chissà dove. -