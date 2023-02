Negli anni '70 e '80 cambiò il concetto di "pubbliche relazioni". E grazie alle collaborazioni con Valentino, Versace e Armani contribuì al successo mondiale del Made in Italy (Di domenica 26 febbraio 2023) È ormai opinione condivisa che se a Milano si è passati dalle Br alle Pr, dai tormentati e violenti anni Settanta ai festosi e caleidoscopici Ottanta, è (anche, anzi soprattutto) merito del prêt-à-porter, che ha reso la città una capitale della moda internazionale. Un sistema che doveva molto alla comunicazione e alle pubbliche relazioni: di questa complessa e complicata arte che mescola diplomazia, savoir faire, visione e un’ottima rete di relazioni si dimostrò un’autentica regina, sin da subito, Barbara Vitti. Barbara Vitti (1939-2015). Cresciuta nell’ambiente del giornalismo e della moda, debuttò nelle pubbliche relazioni nel 1965. Al suo studio hanno bussato stilisti, politici, sovrintendenti, imprenditori: non è casuale l’uso di ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 febbraio 2023) È ormai opinione condivisa che se a Milano si è passati dBrPr, dai tormentati e violentiSettanta ai festosi e caleidoscopici Ottanta, è (anche, anzi soprattutto) merito del prêt-à-porter, che ha reso la città una capitale della moda internazionale. Un sistema che doveva molto alla comunicazione e: di questa complessa e complicata arte che mescola diplomazia, savoir faire, visione e un’ottima rete disi dimostrò un’autentica regina, sin da subito, Barbara Vitti. Barbara Vitti (1939-2015). Cresciuta nell’ambiente del giornalismo e della moda, debuttò nellenel 1965. Al suo studio hanno bussato stilisti, politici, sovrintendenti, imprenditori: non è casuale l’uso di ...

