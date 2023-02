NBA, risultati della notte (26 febbraio): Celtics-76ers, che finale! Fontecchio aiuta i Jazz, Banchero non basta ai Magic (Di domenica 26 febbraio 2023) Sette le partite disputate in questa ben assortita notte NBA, con diverse performance di ottima levatura da segnalare e un vero match fuori dall’ordinario, se non altro per quello che accade nei pressi della fine (e, ragionevolmente, appena dopo, cioè quando non conta più). Il caso in questione è naturalmente legato a Philadelphia 76ers (39-20)-Boston Celtics (44-17). Nel 107-110 finale, arrivato dopo un confronto di assoluto e totale equilibrio, ci pensa Jayson Tatum a infilare la tripla del +3 Celtica a 1?3 dal termine. Poi ci sarebbe quella da centrocampo di Joel Embiid per il supplementare. Già, ci sarebbe: arriva appena oltre il suono della sirena. Canestro annullato, niente overtime, vittoria Boston, che oltre ai 18 e 13 rimbalzi del suo game winner sfrutta i 26 di Jaylen Brown, il quintetto in ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Sette le partite disputate in questa ben assortitaNBA, con diverse performance di ottima levatura da segnalare e un vero match fuori dall’ordinario, se non altro per quello che accade nei pressifine (e, ragionevolmente, appena dopo, cioè quando non conta più). Il caso in questione è naturalmente legato a Philadelphia(39-20)-Boston(44-17). Nel 107-110 finale, arrivato dopo un confronto di assoluto e totale equilibrio, ci pensa Jayson Tatum a infilare la tripla del +3 Celtica a 1?3 dal termine. Poi ci sarebbe quella da centrocampo di Joel Embiid per il supplementare. Già, ci sarebbe: arriva appena oltre il suonosirena. Canestro annullato, niente overtime, vittoria Boston, che oltre ai 18 e 13 rimbalzi del suo game winner sfrutta i 26 di Jaylen Brown, il quintetto in ...

