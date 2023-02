Naufrago sopravvive un mese in mare mangiando ketchup | Heinz lo cerca per regalargli una barca Ma di lui non c' è traccia

(Di domenica 26 febbraio 2023) Unè sopravvissuto in mezzo alper quasi un, seguendo una dieta a base di dadi alimentari, aglio in polvere e. Ora il gigante delle salseha lanciato una campagna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Naufrago sopravvive un mese in mare mangiando ketchup, Heinz lo cerca per regalargli una barca. Ma di lui non c'è t… -

Unè sopravvissuto in mezzo al mare per quasi un mese, seguendo una dieta a base di dadi alimentari, aglio in polvere e ketchup . Ora il gigante delle salse Heinz ha lanciato una campagna social ...Ascolta questo articolo Arriva dalla Colombia lo straordinario racconto del salvataggio di un, che è sopravvissuto a 24 giorni trascorsi alla deriva mangiando solo le misere scorte che gli erano rimaste a bordo. Protagonista della storia il 47enne Elvis Francois , che è stato salvato ...

Naufrago sopravvive un mese in mare mangiando ketchup, Heinz lo cerca per regalargli una barca. Ma di lui non leggo.it

Naufrago sopravvive 24 giorni alla deriva mangiando ketchup, aglio ... Giornale della Vela

Mamma incinta picchiata e investita per rubarle l'auto: sul sedile posteriore il figlio di 2 anni leggo.it

Naufrago sopravvive 24 giorni in mare mangiando solo ketchup e ... Fanpage.it

Brasile: naufrago sopravvive 11 giorni alla deriva in un freezer ... Agenzia ANSA

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Doveva essere un contratto pro ...Un naufrago è sopravvissuto in mezzo al mare per quasi un mese, seguendo una dieta a base di dadi alimentari, aglio in polvere e ketchup. Ora il gigante delle salse Heinz ha lanciato ...