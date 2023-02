Naufrago sopravvive un mese al largo mangiando solo ketchup, Heinz lo cerca per regalargli una barca nuova (Di domenica 26 febbraio 2023) Nutrendosi soltanto di ketchup, aglio in polvere e dadi da brodo mescolati in acqua, il marinaio 47enne Elvis Francois è sopravvissuto per quasi un mese in seguito a un naufragio in barca a vela mentre stava effettuando riparazioni al largo dell’isola di St Martin, nelle Antille olandesi, dove vive. Le correnti lo hanno portato al largo a inizio dicembre, è stato soccorso 24 giorni dopo, quando era ormai gennaio, grazie a un avvistamento aereo. Ora il colosso del ketchup, Heinz, sta cercando di contattarlo per regalargli una barca nuova. L’azienda ha già contattato il governo della Dominica, la nazione insulare da cui proviene Francois, così come la marina colombiana, che lo ha salvato a nord-ovest di ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) Nutrendosi soltanto di, aglio in polvere e dadi da brodo mescolati in acqua, il marinaio 47enne Elvis Francois è sopravvissuto per quasi unin seguito a un naufragio ina vela mentre stava effettuando riparazioni aldell’isola di St Martin, nelle Antille olandesi, dove vive. Le correnti lo hanno portato ala inizio dicembre, è stato soccorso 24 giorni dopo, quando era ormai gennaio, grazie a un avvistamento aereo. Ora il colosso del, stando di contattarlo peruna. L’azienda ha già contattato il governo della Dominica, la nazione insulare da cui proviene Francois, così come la marina colombiana, che lo ha salvato a nord-ovest di ...

