Naufragio nel mare di Crotone | almeno 40 i morti Molti dispersi

(Di domenica 26 febbraio 2023) AGI.- Sono40 i migrantinelavvenuto all'alba di oggi davanti alle coste di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da. Lo confermano all'AGI i carabinieri. Proseguono le ricerche in. Impegnate motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. C'e' anche un neonato di pochi mesi tra le vittime il cui bilancio potrebbe aggravarsi. Il barcone dei migranti, che era molto carico, si è spezzato in due a causa delmolto agitato. Sono cinquanta i superstiti finora tratti in salvo ma molte persone risultano ancora disperse. Le forze di polizia ritengono che sul barcone viaggiassero tra i 150 e i 180 migranti, provenienti per lo più da Iran, Pakistan e Afghanistan.