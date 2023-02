Naufragio nel crotonese: ritrovati 30 corpi, bilancio provvisorio (Di domenica 26 febbraio 2023) É destinato a salire il bilancio delle vittime del Naufragio avvenuto sulla costa crotonese. Sinora sono ritrovati i corpi 30 migranti sulla spiaggia e in mare in località Steccato. Il bilancio è ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) É destinato a salire ildelle vittime delavvenuto sulla costa. Sinora sono30 migranti sulla spiaggia e in mare in località Steccato. Ilè ...

