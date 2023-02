Naufragio nel Crotonese: almeno 45 migranti sono morti, si cercano superstiti (Di domenica 26 febbraio 2023) almeno 45 migranti sono morti all’alba nelle coste calabresi, durante un tentativo di sbarco a Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone. Altri potrebbero essere dispersi in mare e il bilancio di aggrava minuto per minuto. Tra le vittime c’è anche un neonato di pochi mesi, che è stato tratto fuori dall’acqua da soccorritori, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 febbraio 2023)45all’alba nelle coste calabresi, durante un tentativo di sbarco a Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone. Altri potrebbero essere dispersi in mare e il bilancio di aggrava minuto per minuto. Tra le vittime c’è anche un neonato di pochi mesi, che è stato tratto fuori dall’acqua da soccorritori, L'articolo proviene da Inews24.it.

