Naufragio migranti, Von der Leyen: profondamente addolarata (Di domenica 26 febbraio 2023) "Sono profondamente addolorata per il terribile Naufragio al largo delle coste della Calabria. La conseguente perdita di vite umane di migranti innocenti è una tragedia". Lo afferma su Twitter la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - vigilidelfuoco : #Crotone naufragio migranti, prosegue il soccorso dei #vigilidelfuoco sulla spiaggia nella zona di Steccato di Cutr… - donvimar : RT @caritas_milano: Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va salvag… - raffaellacarbo3 : RT @DiDonadice: Il ministro #Piantedosi dovrebbe subito dimettersi. Le responsabilità sono di chi ha reso il soccorso in mare un crimine e… -