Naufragio migranti, Piantedosi: traversate si rivelano tragiche (Di domenica 26 febbraio 2023) "Ho voluto portare una testimonianza simbolica sul posto" dove è accaduto il tragico Naufragio davanti alle coste di Crotone, "mi chiedo come sia possibile che vengano organizzate traversate di questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - Deb48245093 : RT @GiuseppeCerul13: Se un genitore porta con sé un figlio #neonato su una barca in tempesta vuol dire che quel #mare agitato è più sicuro… - CeresaRaffaele : Naufragio:Piantedosi esultava per l'accordo con la Turchia sui migranti,la sua missione ad Ankara si è rivelata va… -