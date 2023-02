Naufragio migranti, Piantedosi: non devono partire (Di domenica 26 febbraio 2023) "L'unica cosa che va detta ed affermata è: non devono partire. Non ci possono essere alternative. Noi lanciamo al mondo questo messaggio: in queste condizioni non bisogna partire". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) "L'unica cosa che va detta ed affermata è: non. Non ci possono essere alternative. Noi lanciamo al mondo questo messaggio: in queste condizioni non bisogna". Lo ha detto il ...

