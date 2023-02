Naufragio migranti, Piantedosi: la barca spezzata da una secca (Di domenica 26 febbraio 2023) Naufragio Piantedosi. Le ricerche continueranno anche nella notte, con il buio, perché il numero esatto di dispersi non è possibile stabilirlo, come ha confermato il ministro Piantedosi, al termine di una riunione tenuta in prefettura a Crotone. “Sembrerebbe ci siano altri 20-30 dispersi”, ha affermato il ministro dell’Interno, spiegando comunque che non si hanno certezze. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023). Le ricerche continueranno anche nella notte, con il buio, perché il numero esatto di dispersi non è possibile stabilirlo, come ha confermato il ministro, al termine di una riunione tenuta in prefettura a Crotone. “Sembrerebbe ci siano altri 20-30 dispersi”, ha affermato il ministro dell’Interno, spiegando comunque che non si hanno certezze. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - emiliomagrini : RT @bartolopietro1: Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre morti de… - GiuseppeAnacle2 : Il dolore di Francesco per le vittime del naufragio sulle coste calabresi - Vatican News -