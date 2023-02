Naufragio migranti | Meloni | impegno governo è impedire tragedie

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il presidente del Consiglio, Giorgia, esprime "il suo profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini"."E' criminale - afferma il presidnete del Consiglio in una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti nel Crotonese. 27 morti, i corpi trovati sulla spiaggia #ANSA - petergomezblog : Migranti, naufragio all’alba davanti alle coste di Crotone: almeno 30 morti, 50 le persone tratte in salvo… - angela_massi : RT @PapeDiaw2013: Brutto risveglio... Naufragio di migranti nel Crotonese, 27 morti trovati in spiaggia. Tra i corpi recuperati ci sono an… - carlamartamari : RT @repubblica: Naufragio di migranti in Calabria: decine di morti, tra le vittime anche un neonato -

destinato a salire il bilancio delle vittime delavvenuto sulla costa crotonese. Sinora sono ritrovati i corpi 30sulla spiaggia e in mare in localita' Steccato. Il bilancio e' provvisorio, ed e' destinato a salire: sarebbero ...Il sindaco di Cutro, tra i primi ad accorerre, ha spiegato: "Erano già arrivati dei, ma non c'era mai stata una tragedia di queste dimensioni".

Anche la premier Giorgia Meloni "esprime il suo profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini. E' criminale mettere in mare una ...