Naufragio migranti in Calabria | almeno 34 vittime trovate su una spiaggia nel crotonese

(Di domenica 26 febbraio 2023) In mattinata c’è purtroppo da registrare unin. Secondo quanto riportano le autorità, durante lo sbarco di una nave vicino a Cutro – nel– diverse persone hanno perso la vita. Un primo bilancio parla di34, con cadaveri che sono stati ritrovati poche ore fa sullain ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Migranti naufragio nello Jonio calabrese, già una decina i corpi recuperati - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti nel Crotonese. 27 morti, i corpi trovati sulla spiaggia #ANSA - ilpost : C’è stato un grave naufragio di migranti al largo della Calabria - infoitinterno : Naufragio di migranti in Calabria: decine di morti, tra cui un neonato- - infoitinterno : Migranti, 30 morti in un naufragio nel crotonese -

9.30 Crotone,: 34 i morti Un'imbarcazione carica diè naufragata al largo di Steccato di Cutro, a circa 20 chilometri da Crotone. Secondo un primo bilancio provvisorio, destinato con ...Cinquantasono stati tratti in salvo. Le motovedette sono impegnate in mare alla ricerca di sopravvissuti. Sul posto sono accorsi anche uomini della polizia e dei carabinieri, oltre a ...

Naufragio di migranti in Calabria: decine di morti, tra cui un neonato Corriere della Sera

Migranti, naufragio davanti alle coste di Cutro (Crotone): almeno 30 morti TGCOM

Naufragio di migranti nel Crotonese, 27 morti cadaveri in spiaggia Agenzia ANSA

Migranti, naufragio all’alba davanti alle coste di Crotone: almeno 30 morti, 50 le persone tratte in… Il Fatto Quotidiano

Migranti, 30 morti in un naufragio nel crotonese. Tra le vittime sulla spiaggia di Steccato di Cutro anche un neonato Open

Roma, 26 feb. (askanews) - É destinato a salire il bilancio delle vittime del naufragio avvenuto sulla costa crotonese. Sinora sono ritrovati i ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...