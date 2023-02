Naufragio migranti | il soccorritore | “Barcone è esploso | un’ecatombe”

Leggi su italiasera

(Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – “C’è stata un’esplosione a bordo, lo ha riferito ai soccorritori uno deisalvati. Alcuni cadaveri presentano infatti delle bruciature. Il, per questo è in mille pezzi. Uno scenario apocalittico.”. Lo riferisce all’AdnKronos unintervenuto a Steccato di Cutro, a circa 30 km da Crotone, dove all’alba è avvenuto il tragico. “L’esplosione si è verificata quando ilera vicino alla costa, e poi si è frantumato – spiega il– Osservando l’imbarcazione è chiaro che non è unche si è frantumato sugli scogli per poi ridursi a pezzi. E’ compatibile con un’esplosione, come riferito da uno deimessi in salvo. Sulla ...