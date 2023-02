Naufragio migranti, è una strage: 59 morti. Piantedosi vola a Crotone (Di domenica 26 febbraio 2023) È una strage di migranti quella avvenuta intorno alle cinque di questa mattina nello specchio d'acqua antistante la località Steccato del comune di Cutro, a una ventina di chilometri dal capoluogo Crotone. A quell'ora un vecchio motopeschereccio carico di migranti, almeno 150, ma qualcuno tra i superstiti parla di circa duecento, si stava avvicinando alla spiaggia quando la furia del mare, forza tre con onde alte due metri, lo ha sbattuto contro gli scogli. La malridotta imbarcazione di legno si è spezzata in due andando letteralmente in frantumi. Molte delle persone a bordo sono state scaraventate in acqua, altre sono rimaste incagliate tra i rottami. A lanciare l'allarme alla polizia è stato un pescatore che transitava nella zona e ha notato l'imbarcazione già distrutta e i primi corpi galleggiare in acqua. ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) È unadiquella avvenuta intorno alle cinque di questa mattina nello specchio d'acqua antistante la località Steccato del comune di Cutro, a una ventina di chilometri dal capoluogo. A quell'ora un vecchio motopeschereccio carico di, almeno 150, ma qualcuno tra i superstiti parla di circa duecento, si stava avvicinando alla spiaggia quando la furia del mare, forza tre con onde alte due metri, lo ha sbattuto contro gli scogli. La malridotta imbarcazione di legno si è spezzata in due andando letteralmente in frantumi. Molte delle persone a bordo sono state scaraventate in acqua, altre sono rimaste incagliate tra i rottami. A lanciare l'allarme alla polizia è stato un pescatore che transitava nella zona e ha notato l'imbarcazione già distrutta e i primi corpi galleggiare in acqua. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - chilosaboh : RT @DiDonadice: Il ministro #Piantedosi dovrebbe subito dimettersi. Le responsabilità sono di chi ha reso il soccorso in mare un crimine e… - chilosaboh : RT @bartolopietro1: Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre morti de… -