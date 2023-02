Naufragio migranti Crotone, Mattarella: "Ue intervenga". Piantedosi: "Bloccare partenze" (Di domenica 26 febbraio 2023) Arrivano le reazioni dal mondo della politica – e non solo – per quanto accaduto a Steccato di Cutro, non lontano da Crotone, dove il Naufragio di un barcone ha provocato la morte di decine di migranti (FOTO). Al momento le vittime sono oltre 50, ma il numero si teme possa ancora salire. Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 febbraio 2023) Arrivano le reazioni dal mondo della politica – e non solo – per quanto accaduto a Steccato di Cutro, non lontano da, dove ildi un barcone ha provocato la morte di decine di(FOTO). Al momento le vittime sono oltre 50, ma il numero si teme possa ancora salire.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - turidda75 : RT @bartolopietro1: Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre morti de… - 1970Germano : RT @AuxiliumCoop: Quello di #Crotone è l’ennesimo #naufragio di umanità del quale la storia ci chiederà conto. Servono #corridoiumanitari s… -