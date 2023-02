Naufragio migranti, Crosetto: tragedia enorme. Fermare scafisti (Di domenica 26 febbraio 2023) "È un'enorme tragedia quella avvenuta oggi sulle coste calabresi. Un bilancio drammatico che sale di ora in ora. Le immagini delle persone scomparse, tra cui anche bambini e neonati, stringono il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) "È un'quella avvenuta oggi sulle coste calabresi. Un bilancio drammatico che sale di ora in ora. Le immagini delle persone scomparse, tra cui anche bambini e neonati, stringono il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - Sergio64298591 : RT @vigilidelfuoco: #naufragio #migranti , resterà attivo durante la notte nella zona delle operazioni il presidio #vvf. In corso una riuni… - ZenatiDavide : Strage di migranti, Mattarella interpella l’Europa. Vertice in prefettura a Crotone: È in corso una riunione alla… -