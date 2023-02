Naufragio migranti | Casarini | “Meloni e Piantedosi corresponsabili”

(Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – “dice ‘bloccare le partenze’.dice ‘vite stroncate dai trafficanti’. Ma loro sono. Loro bloccano i soccorsi, criminalizzano chi salva vite e non hanno nulla da proporre, né corridoi umanitari né una missione di soccorso europea, a donne, uomini e bambini. Li vogliono condannare o a morire in mare o nei lager libici. Hanno difeso i confini. Ora saranno soddisfatti”. A dirlo all’Adnkronos è Luca, capomissione di Mediterranea Saving Humans, dopo ilavvenuto al largo delle coste di Crotone. Secondo una prima stima provvisoria le vittime della tragedia sarebbero oltre 40. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Migranti #Naufragio #Crotone Parole dure da @SaveChildrenIT: 'Ancora una volta ci troviamo a piangere la morte in… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti nel Crotonese. 27 morti, i corpi trovati sulla spiaggia #ANSA - oggisettimanale : Un’imbarcazione proveniente dalla #Turchia, con a bordo circa 180 migranti, ha fatto #naufragio davanti alle coste… - infoitinterno : Migranti: naufragio Steccato, 80 in salvo. Ricerche dispersi sino a Praialonga - infoitinterno : Crotone, tragico naufragio di migranti: decine di morti. Piantedosi: “Ora bloccare le partenze” -

Leggi Anchedavanti alle coste di Cutro (Crotone): almeno 43 morti - 'Sulla barca eravamo in 250' Piantedosi: 'Tragedia immane, vanno fermate le partenze' 'Ilavvenuto al largo delle ...Questoavviene all'indomani della conversione in legge del decreto che limita gli ...vie sicure che evitino i pericoli dei viaggi per mare e che diano prospettive reali alle persone'.

Naufragio di migranti in Calabria: decine di morti, tra cui un neonato Corriere della Sera

Migranti, naufragio davanti alle coste di Cutro (Crotone): almeno 40 morti | "Sulla barca eravamo in 250" TGCOM

Migranti, naufragio nel Crotonese: in ospedale 21 degli 80 superstiti - Italia Agenzia ANSA

Naufragio di migranti nel Crotonese, oltre a una trentina le vittime Agenzia ANSA

Migranti, 40 morti davanti alla costa del Crotonese: molti bambini tra le vittime la Repubblica

Tra le vittime ci sono donne e bambini». A dirlo all'Adnkronos Antonio Ceraso sindaco di Cutro, il comune del crotonese dove è avvenuto il naufragio che conta almeno una trentina migranti morti.Sale di minuto in minuto il numero dei morti nella tragedia del mare davanti alle coste crotonesi dello Jonio. Secondo quanto si apprende dalle operazioni di ...