Naufragio migranti a Crotone, Tajani: "L'Ue comprenda che simili tragedie si possono evitare" (Di domenica 26 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato ospite politico di Mezz'ora in Più, il tradizionale contenitore Rai domenicale condotto da Lucia Annunziata: focus sui migranti e sulla tragedia capitata al largo delle coste Crotonesi, dove un Naufragio è costato la vita a oltre 60 persone. Per il coordinatore di Forza Italia simili tragedie non ... TAG24.

