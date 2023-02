Naufragio migranti a Crotone, il sindaco di Cutro: “Tragedia immane” (Di domenica 26 febbraio 2023) “Una Tragedia immane, qualcosa che nella vita uno non vorrebbe mai vedere”. Non usa mezzi termini Antonio Ceraso, sindaco di Cutro, che parla del Naufragio avvenuto questa mattina sulle coste calabresi (COSA E' SUCCESSO). “Il mare ha restituito i cadaveri di donne e bambini” dice ancora il primo cittadino, con la voce rotta dall’emozione. “Resti del barcone sono sparsi nel raggio di 300 metri”. E ancora: “Credo non bastino i posti che abbiamo nel cimitero del nostro comune”. Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 febbraio 2023) “Una, qualcosa che nella vita uno non vorrebbe mai vedere”. Non usa mezzi termini Antonio Ceraso,di, che parla delavvenuto questa mattina sulle coste calabresi (COSA E' SUCCESSO). “Il mare ha restituito i cadaveri di donne e bambini” dice ancora il primo cittadino, con la voce rotta dall’emozione. “Resti del barcone sono sparsi nel raggio di 300 metri”. E ancora: “Credo non bastino i posti che abbiamo nel cimitero del nostro comune”.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Migranti #Naufragio #Crotone Parole dure da @SaveChildrenIT: 'Ancora una volta ci troviamo a piangere la morte in… - oggisettimanale : Un’imbarcazione proveniente dalla #Turchia, con a bordo circa 180 migranti, ha fatto #naufragio davanti alle coste… - repubblica : Migranti naufragio nello Jonio calabrese, già una decina i corpi recuperati - TheRogueTwo : RT @AngiKappa: #migranti Strage al largo di #Crotone #naufragio Come in Libia e in Tunisia decine di cadaveri ora sulle nostre spiagge.… - JosephCinque839 : “Se stavano a casa loro non succedeva” E magari la domenica andate pure in chiesa. MA COME CAZZO FATE A DORMIRE LA… -