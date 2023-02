Naufragio in Calabria, morti almeno 40 migranti: l'importante era ostacolare le Ong (Di domenica 26 febbraio 2023) Una tragedia mentre la priorità del goveno Meloni è quella di ostacolare le Ong e nonostante tanti abbiano detto che meno soccorsi in mare avrebbe causato più morti: almeno 30 migranti sono morti in ... Leggi su globalist (Di domenica 26 febbraio 2023) Una tragedia mentre la priorità del goveno Meloni è quella dile Ong e nonostante tanti abbiano detto che meno soccorsi in mare avrebbe causato più30sonoin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti nel Crotonese. 27 morti, i corpi trovati sulla spiaggia #ANSA - demagistris : Sono in Calabria e mentre Governo e Parlamento con una legge vergognosa, disumana, incostituzionale, illegittima e… - ilpost : C’è stato un grave naufragio di migranti al largo della Calabria - carlamartamari : RT @repubblica: Naufragio di migranti in Calabria: decine di morti, tra le vittime anche un neonato - Alground : Migranti, Meloni: non speculare sui morti 'Profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uo… -