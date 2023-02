Naufragio in Calabria, morti 43 migranti ma potrebbero essere 100: l'importante era ostacolare le Ong (Di domenica 26 febbraio 2023) Una tragedia mentre la priorità del goveno Meloni è quella di ostacolare le Ong e nonostante tanti abbiano detto che meno soccorsi in mare avrebbe causato più morti: Almeno 43 migranti sono morti in ... Leggi su globalist (Di domenica 26 febbraio 2023) Una tragedia mentre la priorità del goveno Meloni è quella dile Ong e nonostante tanti abbiano detto che meno soccorsi in mare avrebbe causato più: Almeno 43sonoin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti nel Crotonese. 27 morti, i corpi trovati sulla spiaggia #ANSA - demagistris : Sono in Calabria e mentre Governo e Parlamento con una legge vergognosa, disumana, incostituzionale, illegittima e… - eziomauro : Naufragio di migranti in Calabria: recuperati 40 corpi, ma si temono oltre 100 morti - la Repubblica - pasqua6648077 : RT @DiDonadice: Il ministro #Piantedosi dovrebbe subito dimettersi. Le responsabilità sono di chi ha reso il soccorso in mare un crimine e… - ChiaraEsse1 : Si è consumata l'ennesima strage, oltre 100 morti, i colpevoli li conosciamo, sono quelli che non hanno soccorso il… -