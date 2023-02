Naufragio in Calabria, Meloni: “È criminale metterli in mare. Impediremo le partenze” (Di domenica 26 febbraio 2023) “Profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini”. Con parole nette il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta il Naufragio di migranti in Calabria sottolineando che “si commenta da sé l’azione di chi oggi specula su questi morti, dopo aver esaltato l’illusione di un’immigrazione senza regole”. Il governo, aggiunge, “è impegnato a impedire le partenze e con esse il consumarsi di queste tragedie, e continuerà a farlo, anzitutto esigendo il massimo della collaborazione agli Stati di partenza e di provenienza”. Meloni sul Naufragio: “Chi specula oggi predicava l’immigrazione senza regole” “È criminale – afferma ancora il presidente del Consiglio Meloni sul Naufragio – mettere in mare ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 febbraio 2023) “Profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini”. Con parole nette il presidente del Consiglio Giorgiacommenta ildi migranti insottolineando che “si commenta da sé l’azione di chi oggi specula su questi morti, dopo aver esaltato l’illusione di un’immigrazione senza regole”. Il governo, aggiunge, “è impegnato a impedire lee con esse il consumarsi di queste tragedie, e continuerà a farlo, anzitutto esigendo il massimo della collaborazione agli Stati di partenza e di provenienza”.sul: “Chi specula oggi predicava l’immigrazione senza regole” “È– afferma ancora il presidente del Consigliosul– mettere in...

