Naufragio in Calabria | è strage di migranti | si temono 100 morti in mare

Leggi su velvetmag

(Di domenica 26 febbraio 2023)all’alba di domenica 26 febbraio al largo di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone. Un barcone stracolmo disi è spezzato in due in mezzo la, a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Stando all’Adnkronos ci sono almeno 43e 80 sopravvissuti ma si tratta di un bilancio del tutto provvisorio. Sioltre 100 vittime. La Guardia Costiera ha recuperato due uomini in stato di ipotermia e il corpo privo di vita di un bambino. Un naufrago sulla riva non lontano da Crotone il 26 febbraio 2023. Foto Twitter @ROBZIK“Non sappiamo dove seppellirli” I dispersi in, forse già, sono decine e decine. Non esiste una stima precisa di quante persone abbiano fattoma si ipotizza che fossero ...