Naufragio di migranti in Calabria: decine di morti: tra loro due gemellini e un bambino di pochi mesi (Di domenica 26 febbraio 2023) I cadaveri sono stati trovati stamattina sulla spiaggia in località «Steccato», a venti chilometri da Crotone

