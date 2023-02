(Di domenica 26 febbraio 2023) I cadaveri sono stati trovati stamattina sulla spiaggia in località «Steccato», a venti chilometri da Crotone

Il barcone carico disi spezza davanti alle coste crotonesi dello Jonio. Così si consuma l'ennesima tragedia in ... A bordo c'erano circa 180 persone: ilè accaduto stamattina all'alba ...all'alba al largo di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone . Il barcone a bordo del quale numerosistavano affrontando il viaggio verso l'Italia si è spezzato a ...

Naufragio di migranti in Calabria: decine di morti, tra cui un neonato Corriere della Sera

Naufragio nel crotonese: almeno 40 i morti tra cui diversi bambini. Si cercano superstiti RaiNews

Naufragio migranti in Calabria, oltre 30 morti. Le immagini dei soccorsi Il Sole 24 ORE

Crotone, la barca spezzata in mezzo alle onde e i corpi dei migranti lungo la spiaggia: le prime immagini del… Il Fatto Quotidiano

Migranti, 40 morti davanti alla costa del Crotonese: molti bambini tra le vittime la Repubblica

CROTONE – Sono 57 i migranti complessivamente tratti in salvo dal naufragio avvenuto all’alba di oggi in località Steccato del comune di Cutro, una ventina di chilometri da Crotone. Accovacciati tra ...Il naufragio avvenuto al largo della coste del crotonese “mi addolora profondamente e ci impone innanzitutto il profondo cordoglio per le vite umane spezzate”. Commenta così il Ministro dell’Interno, ...