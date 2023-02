Naufragio di migranti in Calabria: almeno 59 morti: tra loro 13 minori e un bambino di pochi mesi (Di domenica 26 febbraio 2023) I cadaveri sono stati trovati stamattina sulla spiaggia in località «Steccato», a venti chilometri da Crotone. 80 i migranti tratti in salvo Leggi su corriere (Di domenica 26 febbraio 2023) I cadaveri sono stati trovati stamattina sulla spiaggia in località «Steccato», a venti chilometri da Crotone. 80 itratti in salvo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - EugenioCardi : RT @M49liberorso: Sono 40 tra cui un neonato, le vittime del naufragio di stanotte nel Crotonese , venivano dall'Iran, dal Pakistan, dall'A… - Pippo_Moscuzza : RT @TV2000it: ??'Ho saputo con dolore del #naufragio avvenuto presso #Crotone. Già sono stati recuperati quaranta morti, tra cui molti bambi… -