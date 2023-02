Naufragio di migranti a Cutro | le prime immagini della Guardia costiera sul luogo del disastro

(Di domenica 26 febbraio 2023) Sono le, girate dalla, arrivata sul posto delche ha provocato la morte di decine di, a, nel Crotonese. Gli uominisono al lavoro dall’alba per le operazioni di soccorso e recupero in mare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti nel Crotonese. 27 morti, i corpi trovati sulla spiaggia #ANSA - fattoquotidiano : Migranti, naufragio all’alba davanti alle coste di Crotone: almeno 34 morti, 50 le persone tratte in salvo - solenerogrigio : Naufragio di migranti in Calabria: recuperati 40 corpi, si temono oltre 100 morti. 'Esplosione a bordo' - la Repubb… - masbu68 : Come al solito la sx farà opera di sciacallaggio sui migranti per questo #naufragio trovando modo di parlare male d… -

... Francesco con tristezza e amarezza dice che "stamattina ho saputo con dolore del... Il Papa prega "per ognuno di loro, per i dispersi e per gli altrisopravvissuti". Ringrazia "......con dolore delavvenuto sulla costa calabrese, presso Crotone. Già sono stati recuperati 40 morti, tra cui molti bambini. Prego per ognuno di loro, per i dispersi, per gli altri...

Naufragio di migranti in Calabria: decine di morti, tra cui un neonato Corriere della Sera

Migranti, naufragio davanti alle coste di Cutro (Crotone): almeno 43 morti | "Si temono oltre 100 vittime" TGCOM

Migranti, naufragio Crotone: cadaveri in mare Il Sole 24 ORE

Strage di migranti a Cutro: si temono oltre 100 morti. Tra le vittime molti bambini Agenzia ANSA

Strage al largo del crotonese: 45 i morti, almeno 8 i bambini. Circa 80 i superstiti RaiNews

Per il ministro dell'Interno è fondamentale" fermare le partenze ed è fondamentale "che non vengano in alcun modo incoraggiate traversate che, sfruttando il miraggio illusorio di una vita migliore, al ...Una barca di migranti con circa 150 persone a bordo è naufragata stamattina davanti alle coste calabresi di Steccato di Cutro (comune di Belcastro), a una ventina di chilometri da Crotone. Sono finora ...