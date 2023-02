Naufragio di migranti a Crotone oggi, 60 morti: ci sono anche bambini (Di domenica 26 febbraio 2023) Un bilancio che sale di ora in ora, con decine e decine di dispersi in mare. Un barcone, che trasportava secondo alcune testimonianze anche 250 persone in arrivo da Iran, Pakistan e Afghanistan, non ha retto al mare molto agitato e si è schiantato contro gli scogli a pochi metri dalla costa di Steccato di Cutro. Naufragio di migranti a Crotone: si contano 60 vittime sono al momento 59 i cadaveri, tra cui quelli di molti bambini e un neonato, recuperati da Capitaneria di porto e Guardia di Finanza. Ma si temono molte altre vittime. “Un superstite mi ha riferito di un’esplosione a bordo e di corpi bruciati”, ha raccontato un soccorritore. Le motovedette sono impegnate in mare alla ricerca di sopravvissuti. Sul posto sono accorsi anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) Un bilancio che sale di ora in ora, con decine e decine di dispersi in mare. Un barcone, che trasportava secondo alcune testimonianze250 persone in arrivo da Iran, Pakistan e Afghanistan, non ha retto al mare molto agitato e si è schiantato contro gli scogli a pochi metri dalla costa di Steccato di Cutro.di: si contano 60 vittimeal momento 59 i cadaveri, tra cui quelli di moltie un neonato, recuperati da Capitaneria di porto e Guardia di Finanza. Ma si temono molte altre vittime. “Un superstite mi ha riferito di un’esplosione a bordo e di corpi bruciati”, ha raccontato un soccorritore. Le motovedetteimpegnate in mare alla ricerca di sopravvissuti. Sul postoaccorsi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - psittacismo : RT @fcancellato: Abbiamo portato la guerra in Medio Oriente Diamo miliardi alla Turchia perché si tenga i profughi Perseguitiamo chi soccor… - vivereitalia : Migranti, naufragio Crotone: barca partita da Turchia verso Calabria -