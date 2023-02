Naufragio di migranti a Crotone | 30 morti

Leggi su panorama

(Di domenica 26 febbraio 2023) Cadaveri in spiaggia, cadaveri in mare. È il terribile spettacolo che i soccorritori, Guardia Costiera, Carabinieri e volontari, si sono ritrovati stamani in località Steccato, nelse per ildi un barcone dipartiti dal nord africa. Al momento i corpi recuperati sono 30 ma il bilancio di questa ennesima strage del mare pare destinato a crescere ancora.