Naufragio di Cutro, il racconto del medico che ha soccorso i migranti: «Due uomini tenevano in alto un bambino di 7 anni, ma era già morto» (Di domenica 26 febbraio 2023) «Quando siamo arrivati sul punto del Naufragio abbiamo visto cadaveri che galleggiavano ovunque ed abbiamo soccorso due uomini che tenevano in alto un bimbo. Purtroppo il piccolo era morto». Il racconto straziante arriva dalla dottoressa Laura De Paoli, medico della Fondazione Cisom Cavalieri di Malta a supporto della Guardia costiera per gli interventi di soccorso in mare che ha tentato di soccorrere i migranti di Cutro, nel cotronese, vittime del terribile Naufragio avvenuto all’alba del 26 febbraio. Il barcone con 250 persone a bordo non ha retto al peso eccessivo del carico, spezzandosi in due e provocando almeno 59 vittime, tra cui bambini. «Abbiamo visto i due che ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) «Quando siamo arrivati sul punto delabbiamo visto cadaveri che galleggiavano ovunque ed abbiamoduecheinun bimbo. Purtroppo il piccolo era». Ilstraziante arriva dalla dottoressa Laura De Paoli,della Fondazione Cisom Cavalieri di Malta a supporto della Guardia costiera per gli interventi diin mare che ha tentato di soccorrere idi, nel cotronese, vittime del terribileavvenuto all’alba del 26 febbraio. Il barcone con 250 persone a bordo non ha retto al peso eccessivo del carico, spezzandosi in due e provocando almeno 59 vittime, tra cui bambini. «Abbiamo visto i due che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - vigilidelfuoco : ?? #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorrito… - crocerossa : I nostri volontari di @CRICrotone sono impegnati per soccorrere i superstiti del naufragio avvenuto stamattina a C… - paolamussino : RT @PossibileIt: Sono almeno 40, tra cui un neonato, le vittime del naufragio di stanotte a Cutro. Erano in 180, su quel barcone: venivano… - toniocanna : RT @manginobrioches: 'Blocchiamo le partenze'. Intanto state cercando di bloccare i salvataggi. Non è la stessa cosa. #Cutro #naufragio #… -