Naufragio davanti alle coste di Crotone | morti 34 migranti

(Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) –all’alba al largo di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da. Al momento, a quanto apprende l’Adnkronos il bilancio è di 34, ma il conto finale delle vittime rischia di aggravarsi dal momento che il numero di persone presenti sull’imbarcazione al momento delpotrebbe essere di oltre 100. Al momento sono circa 50 le persone tratte in salvo mentre continuano le ricerche di altri sopravvissuti. L’imbarcazione – su cui viaggiavanoin arrivo da Iran, Afghanistan e Pakistan – sarebbe finita contro gli scogli a causa del mare agitato. Nell’area – dove il mare è forza 3-4 – sono attivi fra l’altro due motovedette e un elicottero della Guardia Costiera. Secondo le fonti i“non hanno fatto ...

ma il conto finale delle vittime rischia di aggravarsi dal momento che il numero di persone presenti sull'imbarcazione al momento delpotrebbe essere di oltre 100. Al momento sono circa 50 ... tra i quali almeno un neonato

Dramma davanti alle coste di Crotone: un barcone non ha retto alla forza del mare e si è spezzato, il bilancio delle vittime ...